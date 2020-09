Del saken





På filmfestivalen i Venezia ble årets sensasjon presentert , en dokumentarfilm om den unge engasjerte svenske klimaaktivstem Greta Thunberg.

Filmskaper Nathan Grossman portretterer den unge jenten med musefletter, som en sky nerd, og til det sier Greta til, det er sånn jeg er, skriver The Guardian. Men på tross av hennes vesen har hun blitt et ikon her i verden, for de som kjemper en utrettelig kamp mot menneskeskapte klimaendringer.

Det hele begynte med at Greta ble plassert ut foran den svenske riksdagen med en plakat at hun streiket for miljøet. Det ble filmet og samme kveld var opptaket distribuert rundt om på de store tv-kanalene. Det ble mye oppstyr rundt dette, og det året skulket barn skolen for å protestere mot menneskeskapte klimaendringer. Så seilte Greta over Atlanterhavet med prinsen av Monaco til New York, der hun talte i FNs hovedkvarter. Men det var i 2019, så kom året etter og et virus fra Kina tok vekk fokuset.

Bak filmen står skaperen Nathan Grossman, han har fulgt Thunberg tett siden august 2018. Helt fra den regisserte skolestreiken til hun møte verdensledere.

Filmweb skriver at ingen har hatt større innflytelse på den internasjonale debatten om menneskeskapte klimaendringer enn Greta Thunberg. Brått ble en lite jente med musefletter heltinnen i en global bevegelse som ønsker handling fremfor bortforklaringer.

Filmen dramatisere alt fra hyggelig møte med Emmanuel Macron til verbale skyllebøtter fra Donald Trump og Jair Bolsonaro, samt skildringer fra Gretas lett absurde hverdag backstage. Dokumentaren gir også et innblikk i hvordan autisme har satt sitt preg på Thunbergs oppvekst, og bidratt til å forme hennes verdensbilde.

Den er en inspirerende film om klima, demokrati, annerledeshet og det å tørre å ta et standpunkt når ingen andre gjør det.

«I Am Greta» er den første langfilmen Nathan Grossman har laget, skriver Aftonbladet. Han har tidligere regissert tv-serien «Köttets lustar». Den handler om en mann som spiser kjøtt hver dag, men så begynner han å undersøke hvordan kjøtt produseres og dyr slaktes. Det ender opp med at han får to griser som kjæledyr.