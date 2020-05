Del saken





Hollywood-stjernen Angelina Jolie (44) forteller litt om hvordan det er å være mamma til sine seks barn under pandemien.

Hun deler sine erfaringer i en kronikk for Time hvor hun er «bidragsytende redaktør» (Contributing editor). Kronikken er omtalt i Se og hør.

Jolie skriver at hun i denne vanskelige tiden tenker på foreldre verden over.

– Nå, mens vi står midt i denne pandemien, tenker jeg på alle de mødrene og fedrene med barna sine hjemme. De håper alle at de kan gjøre alt riktig, oppfylle alle behov, og forbli rolige og positive. En ting som har hjulpet meg er å vite at det er umulig, skriver Jolie.

Hun forteller at hun lærer av barna:

– Det er fint å oppdage at barna dine ikke vil at du skal være perfekt. De vil bare at du skal være ærlig. Og at du gjør ditt beste. Faktisk, når du er svak, får de mer rom til å være fantastiske, de blir sterkere av det. De elsker deg. De vil hjelpe deg. Så til slutt er det teamet du bygger. Og på en måte løfter de deg opp også. Dere vokser sammen.

Jolie skriver videre at hun var ustabil som ung, og aldri trodde hun kunne bli mor.

– Jeg hadde ikke lyst til å gå gravid. Jeg satt aldri barnevakt. Jeg så aldri på meg selv som en mor, sa Jolie til People.

Men når hun først bestemte seg for å bli mor, så var det ikke vanskelig å elske. Det var etter innspillingen av «Lara Croft: Tomb Raider» i Kambodsja Jolie endret sitt perspektiv.

Morsinstinktet dukket opp da hun var Goodwill Ambassadør for FN.

– Plutselig ble det helt klart for meg at sønnen min befant seg et eller annet sted i dette landet.

Jolie har barna Shiloh Nouvel (13), Maddox Chivan (18), Zahara Marley (15), Pax Thien (16) og tvillingene Vivienne Marcheline og Knox Leon (11) sammen med eksmannen og Hollywood-stjernen, Brad Pitt (56).

Maddox, Zahara og Pax er adopterte fra barnehjem i Kambodsja, Etiopia og Vietnam. De tre andre barna er parets biologiske barn. Pitt og Jolie har kranglet en del om omsorgsretten siden de ble skilt i 2016.