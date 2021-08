Del saken





Det er så mye nytt som dukker opp på det feltet.

Først het det LGBT, det betyr lesbisk, homofil, bifil og trans. Men så ble det utvidet til LGBTQ+, det var for å inkludere de mange andre kjønns- og seksuelle identitetene. Q-en står for «queer« (eller noen ganger spørrende) og pluss er alt det andre, slik som androseksualitet.

– Androseksuell er ikke et nytt begrep, men har eksistert i mange år. Andro betyr mann, og definisjonen på androseksuell er at man tiltrekkes av det mannlige, forklarer sexolog Siv Gamnes til KK.

Men det er viktig å holde tungen rett i munnen. Det trenger ikke å være en mann, det kan likevel være en kvinne, at en forelsker seg i trekk hos henne som kan oppfattes som maskuline. Det vil si at menn kan være androseksuelle og utad fremstå som heteroseksuelle.

– Når det kommer til noe så viktig og personlig som et menneskes seksualitet og identitet, er det ofte rom for individuelle tolkninger og forståelser, sier Inge Alexander Gjestvang, leder for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold til KK, og sier at det er følelser:

– Det betyr mye for oss alle å finne ut hvem vi er, hvem vi forelsker oss i, hvem vi tiltrekkes av og hvem vi ønsker å ha sex med. Det å finne sin identitet eller sin yndlingsrett på livets koldtbord har mye å si for det å stå trygt i hvem man er.

FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold het tidligere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, og er en medlemsorganisasjon for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i Norge. De er arrangør av Pride og jobber for likestilling og mot alle former for diskriminering på bakgrunn av kjønn og seksualitet.

Sexolog Gamnes sier at mange ikke ønsker å definere legningen sin, men det er i ferd med å snu, de unge ser ut til å ha ønske om definere sin egen legning.

Det er mange mennesker i verden som føler at de faller utenfor det typiske heteronormative, og da er det ikke uvanlig å føle et behov for å definere sin egen legning og identitet ned i detalj, sier Thomas Winther til KK, han er familieterapeut og sexolog ved Curasenteret.