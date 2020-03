Del saken





Den britiske sangeren Amy Winehouses liv blir en spillefilm, skriver NME.

Amy Whinehose fikk et kort liv i rampelyset, og døde i en alder av 27 år.

Hun hadde da rukket å gjøre seg bemerket som artist med sin dype, uttrykksfulle vokal og hennes blanding av musikalske sjangere, inkludert soul, rytme og blues og jazz.

Hun fikk stor stjernestatus og hadde flere hits, deriblant sangen «Rehab».

Hun hadde samtidig med å innkassere musikkpriser og også gjort seg bemerket for sin alkoholisme og narkotikamisbruk.

Vise det sanne bildet

Det er kunstnerens far, Mitch Winehouse, som forteller til NME at det skal bli film av datterens liv, og at portrettet skal vise «det sanne bildet» av Amy Winehouse.

– Vi ser frem til å fortelle folk om den virkelige Amy, den som elsket mennesker og som var elsket av folk rundt henne, et veldig positivt bilde av Amy, sier han.

I 2015 ble en kritikerrost dokumentar om sangeren, som døde i 2011, utgitt.

Mitch Winehouse kritiserte filmen for måten han ble portrettert på i den, og kalte dokumentaren «misvisende».

Fakta rundt Amy Winehose

Amy Jade Winehouse (født 14. september 1983, død 23. juli 2011) var en engelsk sanger og låtskriver.

Winehouse debuterte i 2003 med albumet «Frank», som ble rost av kritikere og nominert til Mercury Music Prize.

Oppfølgeren «Back to Black» ble utgitt i 2006 sammen med hitsingelen “Rehab”.

Med seks Grammy Award-nominasjoner og fem seire satte «Back to Black» den daværende rekorden for flest seire av en kvinnelig artist på en enkelt kveld.

Dette gjorde Winehouse til den første britiske kvinnen som vant fem Grammys inkludert tre i de fire hovedkategoriene Best New Artist, Record of the Year og Song of the Year.

I februar 2007 vant hun en BRIT Award i kategorien Beste britiske kvinnelige artist og ble også nominert til Beste britiske album.

Hun har vunnet Ivor Novello Awards tre ganger; 2004 for beste samtidssang med sangen «Stronger Than Me», 2007 for beste samtidssang med «Rehab» og 2008 for beste sang musikalsk og lyrisk med «Love Is a Losing Game».

«Back to Black» var 2000-tallets bestselgende album. Winehouse har blitt sett på som en artist med enorm innflytelse på populariteten til kvinnelige musikere og soulmusikk, samt for å revitalisere britisk musikk.

Amy Winehouse, 27, ble funnet død 23 juli 2011 i sitt hjem i Camden, Nord-London.

26. juli 2011 ble hun gravlagt på Edgwarebury Lane i Nord-London. I oktober samme år ble det uttalt at dødsårsaken var akutt alkoholforgiftning.