Del saken





Led Zeppelin ble trukket for retten. Anklagen var at åpningsriffet til «Stairway to Heaven» var stjålet fra en annet band.

Det sto om penger, mye penger, bare «Stairway to Heaven» har spilt inn ikke mindre enn 3,5 milliarder kroner. Saken har gått for retten helt siden 2014, men nå har de endelig fastslått at «Stairway to Heaven» ikke er plagiat, skriver BBC.

Motparten er bassist Mark Andes og en stiftelse som forvalter rettighetene til avdøde gitarist Randy California i det psykedeliske Los Angeles-bandet Spirit. De spilte inn «Taurus» en instrumentallåt i 1968, to år før «Stairway to Heaven». Led Zeppelin og Spirit hadde spilt på samme festival før «Stairway to Heaven» ble spilt inn og de mente at Led Zeppelin kan ha plukket opp åpningsriffet derfra.

Men Led Zeppelin hevder selv at gitarist Jimmy Page skrev «Stairway to Heaven» på en hyttetur i Wales sammen med vokalist Robert Plant.