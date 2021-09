Del saken





Levninger av et menneske er funnet i en alligator i USA.

Det er en 71 år gammel mann som forsvant i USA i flomvannet under orkanen Ida, som antas å være offeret.

Alligatoren målte 3,7 meter og hadde en vekt på 229 kilo. Den ble fanget mandag, opplyser St. Tammany politidistrikt i delstaten Louisiana.

– Det ble avdekket det som ser ut til å være menneskelevninger i alligatorens mage, uttaler politiet.

Funnet førte til at søket etter den 71 år gamle mannen Timothy Satterlee Sr som sist ble sett av sin 30. august utenfor boligen sin i Slidell nordøst for New Orleans, nå er avsluttet, melder Reuters.

Timothy Satterlee skulle ut og sjekke hvordan det sto til med boden som lå på bakkenivå. Kona ble vitne til at han ble angrepet av en alligator. Alligatoren hadde ham i en «dødsrulle» og hadde revet av en av armene hans. Kona, 68, grep inn, og alligatoren forsvant i vannet.

Mannen blødde og begynte å bli mørk, og han sa at kona skulle sette seg i den lille båten og søke hjelp, sier en talsmann for politiet. Det hadde vært vanskelig for kona å få mannen sin inn i båten uten at den tippet over. Hun forlot ham på trappen deres.

Kona fant hjelp omtrent en kilometer unna og kom tilbake bare for å finne at mannen hennes ikke lenger var på trappene.

– Hun hadde aldri i sine villeste mareritt trodd at hun ville komme tilbake og han ville være borte, uttaler politiet ifølge Reuters.

Politiet skal i samarbeid med rettsmedisiner bekrefte om levningene tilhører 71-åringen.