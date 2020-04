Del saken





Nei, det er ikke det kvinnelige tilsvaret på «manflu».

«Mensfluensa», eller premenstruelt syndrom (PMS) som vi normalt kjenner det som, er betegnelsen på symptomene som oppstår før menstruasjon.

Symptomene kan ligne på og minne om influensa. Slapphet, leddsmerter, hodepine, løs mange og generell feberfølelse er blant symptomene kvinner kan oppleve under PMS.

Smertefremkallende stoffer

Likevel er ikke mensfluensa noe man skal ta lett på. Målinger viser at det er dannelsen av smertefremkallende prostaglandiner som er årsaken til at mensfluensa oppstår.

– Prostaglandiner er et inflammatorisk eller betennelsesfremkallende stoff som er felles i PMS og i influensa. Det er nok de som er ansvarlig for symptomene som kan bli en del av et premenstruelt syndrom, men som er like sterke som når man har en virusinfluensa. Så symptomene blir veldig like, for det er samme stoff, sier Sladkova, som jobber ved Oslo Medisinske Senter, til KK.no.

Forebygging

Heldigvis finnes det hjelpemidler for å unngå de verste symptomene. Sladvoka forteller til KK.no at ved å bruke betennelsesdempende NSAIDs, altså ikke-stereoide antiinflammatoriske legemidler, vil nivåene av prostaglandinene senkes betydelig.

– Ved influensa-lignende symptomer er det derfor best med Ibux eller en blanding av Ibux og Paracet, eller en annen type antiinflammatoriske midler som Diklofenak eller Naproksen, sier Sladkova.

Og gjerne så tidlig som mulig, når symptomene melder seg.