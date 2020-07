Del saken





Det er slettes ikke dumt å prioritere å delta på lønningspils. Den sosiale arenaen lønningspilsen tilbyr er viktig for fellesskapet og for tillitsforholdet mellom kollegaer.

– Lønningspilsen er et velkjent og utbredt norsk fenomen, som hos flere regnes som det ene «sosiale møtestedet utenfor arbeidsplassen», sier Alexander Grande, kommunikasjonsansvarlig ved Psykologisk Studentforening, til Ledernytt.

Det sosiale fellesskapet er viktig for å skape tillit mellom kollegaer og for at arbeidsgrupper skal fungere godt sammen. Samtidig vil det være interessant for de aller fleste å se kollegaene sine i et annet lys og muligens få et innblikk i hvordan de er utenfor rollen sin på jobb.

Uformell arena

Å møte sine kolleger i en uformell setting kan skape en kontaktflate for dialog og kommunikasjon som ellers ikke er mulig i arbeidstiden, mener leder med personalansvar for National Oilwell Varco Norway AS, Pål Espen Dybvik.

Det kan rett og slett bedre arbeidsforholdene våre å treffe kollegaer utenfor arbeidsplassen.

Hold igjen promillen

Det er ikke alkoholen som er det primære, til tross for at lønningspilsen ofte involverer pils.

– Det viktigste er å gjøre noe annet enn bare jobb. Lønningspilsa skaper et tillitsforhold; for eksempel øker sjansene for at du blir bedre kjent med kollegene dine. Lønningspilsa vil innen rimelighetens grenser også være langt mer effektivt enn for eksempel julebord, ettersom julebordet inneholder en forventning om ganske mye alkohol, og risikoen for å skamme seg dagen derpå er langt større, sier førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, Arve Hjelseth.

Ifølge Hjelseth er alkoholen kun en markør for at man beveger seg fra arbeidsrelaterte ting og over i en sosial setting, men det å «henge fra lysekrona» er slett ikke hensikten. Det er ingenting i veien for å delta på det sosiale uten å ha pilsen innabords, dersom det er å foretrekke.