Nytt år, nytt tiår og nye sextrender.

Det er sexleketøy-eksperter som er nå ute med årets nye trender. Både Johanna Rief, Head of Sexual Empowerment hos sexleketøymerkene We-Vibe og Womanizer, og Cecilie Kjensli, sexinspirator og forfatter av boka «Sex fra Ah til Åh», forteller KK om hva de tror vi kommer til å se mer av i det kommende året.

Hvor mye mer trendy kan et sexliv bli, tenker du kanskje. Samtidig gikk det fullstendig av stabelen for mange kvinner med Fifty shades of grey og dominas-leketøyene ble revet vekk fra hyllene i rekordfart.

Så hva byr egentlig 2020 på?

Teknologi

Ifølge begge ekspertene er teknologi en sextrend vi kommer til å se mer av i 2020. Dels fordi vi tar med oss teknologi inn i alle områder i livet vårt i større grad, men også fordi teknologi kan tilpasses våre individuelle behov, som for eksempel avstandsforhold. Trenden med styring av leketøy via apper er også noe som vi vil se mer av tror de.

– Det er nok den mest opplagte og tydelige trenden. Ikke så rart, i og med at vi alle er «digital natives» i dag. Vi vil kunne kontrolle alt via mobilen, ikke sant? Man loggfører treningsøkter, man scroller gjennom Instagram, man betaler med telefonen… Og nå blir også sex inkorporert i det digitale universet, sier Reif til KK.

Kjensli på sin side tror ikke at fjernstyring av sexleketøy vil ta helt over, selv om hun også tror teknologien vil være trendy i 2020.

– Ingenting er vel som å ha det nært og deilig med partneren sin? Det å kjenne varm hud og lukt av den andre, er jo veldig erotisk og opphissende, sier hun.

Hun legger også til at sexleketøyene har kommet for å bli og at de blir mer integrert i det hverdagslige sexlivet, noe hun anser som kjempepositivt med tanke på at kvinner ikke oppnår orgasme like lett som menn.

Nye trender for menn

En trend som har endret seg stort og som Marthe Sørflaten, presseansvarlig i Kondomeriet, tror vi kommer til å se mer av er menns utforskning av egen seksualitet.

– Vi selger flere og flere prostata-vibratorer. Menn har oppdaget P-punktet! Det er kult å se at de tør å utforske mer og er lekne. Før kom menn i butikk for å handle til kvinnen eller parforholdet, men nå kjøper de også til seg selv. Det kommer det bare til å bli mer av fremover – at menn utforsker, sier Sørflaten.