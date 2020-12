Del saken





Vinteren kan være hard for huden. Huden blir ekstra sensitiv og tørr, noe som kan korrigeres med riktig hudpleie. Men ansiktsoljer kan være det ekstra mirakelet du trenger!

Oljer pleier huden litt ekstra i disse værskiftende tider og det er lite som gjør huden så godt som en god ansiktsolje, ifølge Tara.

Hvorfor Olje?

Olje er god smøring for huden, hovedsakelig fordi oljemolekylene er små og trenger dypt ned i huden hvor de avleverer sine aktive stoffer. Oljen yter dessuten mer, da den spres via hudens egne fettstoffer og holder på fuktigheten samtidig som den beskytter huden mot kulde.

Oljen kan brukes som et serum, over et serum og under fuktighetskremen. Er du veldig tørr kan oljen brukes både morgen og kveld. Er du redd for å overdrive oljebruken, kan du blande inn et par dråper i ansiktskremen din.

Forskjell på oljer

En god ansiktsolje er en vegetabilsk olje. Eteriske oljer, som ofte finnes i kosmetikk og dufter, er for konsentrerte til å benyttes som hudpleie.

Det kan likevel være greit å være obs på at det ikke bare er å gå løs på solsikkeoljen som hviler seg på siden av komfyren. Ofte kan oljene vi har stående på kjøkkenbenken være for bearbeidet enn de vi ønsker å bruke i ansiktet.

Oljen vi bruker i ansiktet må være kaldpresset og uraffinert, skriver Elle. Det er da oljens egenskaper ivaretas og huden drar nytte av den.

Olje til din hudtype

Til rynkete hud anbefales både nypeolje og arganolje

Nypeoljen er en ren frøolje med et naturlig høyt innhold av A-vitamin. A-vitamin stimulerer kollagenet i huden og hjelper huden til hudfornyelse, dessuten bidrar det til vedlikehold av elastinfibre og er ofte brukt i antirynke-hudpleieprodukter.

Arganolje inneholder mineraler, fettsyrer og E-vitamin, og er planteoljen med høyest innhold av E-vitamin. E-vitaminet beskytter mot frie radikaler som ofte bidrar til å danne rynker. I tillegg til å fukte og mildne rynkene, virker oljen oppstrammende og bakteriehemmende. Vinn-vinn!

Tørr hud har godt av mandelolje og olivenolje

Mandelolje inneholder A-, B1-, B6- og E-vitamin som både fukter, lindrer, gir næring og beskytter huden din. Mandeloljen er så fuktgivende at den kan bløtgjøre de tørreste flekker – den bruker dog litt lengre tid på å trekke inn i huden.

Olivenolje, i likhet med arganolje, inneholder det aktive E-vitaminet. Men det som gjør olivenoljen mer optimal for tørr hud er størrelsen på oljemolekylene. De er så små at de trenger dypere ned i huden, mens de avgir mye fukt og næring.

Fet og uren hud kan også bruke olje

Mange tror kanskje det vil forverre hudtilstanden, men fet og uren hud trenger også fuktighet for å ikke forverre hudtilstanden. Når huden blir tørr, produserer den mer talg og det hele blir en ond sirkel.

Jobajobaolje kan brukes til fet hud. Årsaken er at den virker sebumregulerende og kan derfor regulere huden til å bli mindre fet, uten å tappe huden for fukt.

Alternativt kan en kaldpresset vindruekjerneolje gjøre susen. Med sin antibakterielle effekt, høye innhold av beroligende og gjenoppbyggende fettsyrer, både renser og styrker den hudens immunforsvar.

Den sensitive

Blir du lett irritert og stram, i huden vel og merke, med tendenser til å rødme, er aprikoskjerneolje og avokadoolje to alternativer for deg. Begge oljene er milde, noe som er nødvendig for å ikke unødig irritere huden ytterligere.

Aprikoskjerneolje gjenoppbygger huden, samtidig som den lindrer kløe, eksem og andre hudirritasjoner.

Avokadooljen er et annet alternativ og er også mild og gjenoppbyggende. Den inneholder også mineraler, omega-3 fettsyrer og vitamin A,B,C,D og E, og er dermed mer rik en aprikoskjerneoljen.

Ansiktsmaske

Dersom du syns det kan bli voldsomt å legge til enda ett sted i hudpleierutinen, kan du, ifølge Tara, lage deg en ansiktsmaske med olje når du kjenner behov for en ekstra piff:

Bland to spiseskjeer honning sammen med avokadoolje og fordel blandingen utover ansikt og hals. Len deg tilbake og nyt!