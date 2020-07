Del saken





Sjansen for at man som par klarer å holde sammen øker med gode vaner og rutiner for parforhold og familieliv. Ekspertene har noen gode råd.

Samliveksperter VG har snakket med fremhever spesielt ritualer som viktige for å bygge et langvarig forhold.

– Ritualer og vaner er noe som sikrer nærhet i en travel hverdag hvor vi fyker hit og tid. Det er med på å skape identitet og mening, sier Anne Marie Fosse Teigen, ved Familievernkontoret Oslo nord, og får støtte av flere av sine bransjekollegaer.

VG har publisert en liste over råd man bør følge opparbeide seg gode samlivsrutiner.

1. Snakk sammen og bestem dere for hvordan dere vil gjøre ting i deres parforhold/familie. For eksempel; hvilke rutiner har dere lyst til å ta med fra egen familie og svigerfamilie?

2. Dersom dere har problemer med å følge rutinene dere har fastsatt, snakk sammen om hva det er som gjør det vanskelig. Kan det hende at dere har opplevd noe av det motsatte i barndommen for eksempel?

3. Etabler faste parforholds-rutiner for interesse, invitasjoner til kontakt og anerkjennelse.

Lag rutiner som sørger for at dere viser interesse for hverandres tanker og følelser i hverdagen. Sett av 10-20 minutter hver dag til å oppsummere dagen, og fortelle hverandre hvordan dere har det.

Lag rutiner som sørger for at dere føler dere godt tatt imot av den andre når dere søker kontakt med blikk, ord eller berøringer. La det for eksempel bli en vane å kysse/klemme hverandre når dere går fra hverandre om morgenen, og når dere møtes igjen om ettermiddagen. La det også bli en vane å se hverandre i øynene når dere snakker sammen.

Lag rutiner som viser at du setter pris på den andre akkurat som han/hun er, og at du setter pris på det den andre gjør. Gjør det for eksempel til en vane å si «takk» tre ganger om dagen.

Les også: Vurderer du å bryte ut av ekteskapet? Da bør du tenke først

4. Lag også rutiner til bruk for konflikthåndtering. Gjør det til en vane å ta en timeout når kranglingen eskalerer, før dere fortsetter dialogen.

5. Lag rutiner for verdsettelser. Fortell gjerne partneren din hver dag noe du har satt pris på ved ham/henne den dagen.

6. Lag også ritualer knyttet til merkedager, ferier og andre gjentagende hendelser. Det kan være å innføre at den som har bursdag får frokost på sengen.

7. Fortell partneren din hva du ville ha satt ekstra mye pris på. Slik blir det lettere for vedkommende å lage rutiner som gjør at du føler deg elsket. Er det å få en kopp kaffe på sengen?At den andre stryker deg på ryggen når han/hun går forbi?

8. Ikke vent til parforholdet har blitt dårlig før du investerer i det. Det er betydelig lettere å forebygge enn å reparere.

9. Lag også rutiner for når dere skal ha sex. Det er gjerne slik at den ene parten, eller begge, trenger at ting ligger til rette før de klarer å fokusere på sex og intimitet. Mange har gode erfaringer med å planlegge sex.