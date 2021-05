Del saken





Mai er angivelig den store onani-måneden, og den internasjonale onanidagen feires 7. mai.

Nå får du vite hvorfor det er så viktig at du onanerer.

I en pressemedling formidlet av NTB skriver nytelso.no følgende:

«I dag 7. mai feires den internasjonale onani-dagen, der hovedmålet er å beskytte retten til å masturbering. Det å onanere og å bli kjent med egen kropp er utrolig viktig. I tillegg er onani bra for deg og din helse.»

De mener onani styrker hjertet og immunforsvaret, og virker positivt på humøret. De mener også det er bevist at onani også hjelper mot angst og depresjon.

«For kvinner er det også svært fordelaktig at det styrker bekkenmuskulaturen, noe som hjelper både før, under og etter fødsel samt mot inkontinens.»

– Det å onanere gir oss muligheten til å utforske egne erogene soner, og selv finne ut av hva som får oss til å nå klimaks. På den måten kan du vise og fortelle din partenes hva som må til for nettopp deg, sier sexolog i Nytelse.no, Maria K. Ebbestad.

Slutt å fake orgasme

Over halvparten av norske kvinner har faket orgasme. Kvinner faker orgasme av flere grunner.

Det er kanskje ikke er like kjent er at menn også faker orgasme, men det gjør de. I en studie publisert i The Journal of Sex Research kommer det frem at 28% av menn også har faket orgasme. Grunnene var ganske like som kvinnene sine, man er redd for å såre partner når man ikke klarer å nå klimaks, skriver de i pressemeldingen.

– Vær ærlig med partneren din, og snakk om at du syns det er vanskelig. Kanskje seksualiteten forandret seg, det er mye stress eller tankene er et annet sted, råder Ebbestad.

«Onaner alene og sammen med partner slik at dere kan vise hverandre hvordan det gjøres, samtidig som dere nyter synet av hverandre,» er rådet man får som par.

«Ingenting er så risikofritt som å onanere på egenhånd. Ikke kan man bli gravid, og ikke kan man få kjønnssykdommer. Du blir glad!» heter det videre i onanireklamen som havnet i Xstras postkasse.

Vi ønsker lykke til.