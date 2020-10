Del saken





Jeg fikk mitt første barn da jeg var trettiåtte år, den andre da jeg var 41. I en periode på omtrent seks år, ble søvnen avbrutt de aller fleste netter. Ikke at mine barn hadde kolikk eller var umulige på natten, men mange små barn sover urolig, de våkner opp og sliter med å sovne igjen. Mine barn begynte å sove uten avbrudd først da de nærmet seg treårs-alderen.

Med slike avbrudd, og de kunne vare et par timer av og til, så blir søvnen dårlig. Ikke at jeg tenkte gjennom hvorfor, eller bekymret meg for det, men man følte seg mindre enn 100 prosent fit mens man var småbarnsforeldre. Og det var ikke tid til en kort blund i løpet av dagen heller. Det var om å gjøre å få mest ut av den.

Det gikk i lang tid fra barna hadde kommet seg inn i et fastere søvnmønster, til lite og dårlig søvn hadde en annen årsak for min del. Jeg har hatt en tendens til å presse meg og omgivelsene til å gjøre ting som skaper en storm, på en eller annen måte. I «Veien til Resett – løgn, illusjoner og politisk korrekthet», skriver jeg om noen av disse fasene i mitt liv. Ikke minst var de første 18-24 månedene etter at vi lanserte Resett i 2017 så tøffe, arbeidskrevende og fulle av bekymringer at jeg som oftest sov bare fire-fem timer hver natt, og vel aldri mer enn seks timer.

Dum mann

Men jeg bekymret meg ikke for at lite søvn i seg selv var et problem. Som en del menn faktisk tenker, så var mitt resonnement at hvis jeg fikk gjort alt jeg faktisk fikk gjort, så måtte jeg da faktisk være nok søvn. Jeg husket også anekdotisk at suksessfulle folk som Winston Churchill angivelig bare sov 2-4 timer hver natt. Og kunne han, kunne vel jeg også. I tillegg mente jeg å ha lest eller hørt fra eksperthold at seks timer er nok for en voksen mann, og fem timer er ikke så langt unna seks timer…

Men jeg har trolig tatt feil, grundig feil. Det er mulig det er en 50-års krise jeg gjennomgår, selv om jeg ikke tror den krisen er helt konvensjonell for min del i det minste. Jeg har ingen anger for det jeg ikke har opplevd, og jeg gleder meg over det jeg har og det jeg gjør, samt at jeg har et utall av planer og ting som skal gjøres i årene som kommer. Men uansett hva årsaken er, og jeg tror selv det skyldes noe positivt, nemlig vilje og overskudd, så har jeg begynt å interessere meg noe mer enn før for helse, kosthold og trening. Det går for det meste i å høre litt podkaster fra USA om temaene.

Og det er om mange ting jeg innser at min kunnskap enten har vært grovt utdatert, eller direkte feil, eller rett og slett fraværende. Og et av disse feltene gjelder dagens «blogginnlegg», nemlig søvn.

Jeg har hørt flere podkaster om temaet i det siste, men vil særlig snakke om det jeg hørte på en Joe Rogan podkast med Matthew Walker. Han er professor i nevrovitenskap og psykologi ved University of California, Berkeley, og han er direktør ved Center for Human Sleep Science. Han har også skrevet boken «Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams».

Skummelt – tidlig død

Det Walker vet og sier, kan skremme vettet av en mann som meg. Han virker å vite hva han snakker om, basert på utallige studier og solid forskning. Selv seks timers søvn er for lite, sier han. Voksne mennesker må ha 7-9 timers søvn hver natt for at ikke skadelige prosesser skal inntreffe. I 1942 var visstnok gjennomsnittet av søvn i USA 7.9 timer, nå er det nede i 6,3 timer. Halvparten av den voksne befolkningen er «sleep deprived».

Rogan og Walker ler i løpet av podkasten av menn (som meg!) som nærmest skryter av hvor lite søvn de kan klare seg med. Som om det er et kjennetegn på styrke og utholdenhet. Spesielt idiotisk er det å ha oppfatningen om at man «ikke skal sove bort livet». For de som sover lite, lever også kortere enn de som får «nok» søvn.

En av de mest utpregede konsekvensene av for lite søvn er at immunforsvaret svekkes, og det er T-cellene som på kontinuerlig basis må identifisere og angripe kreftcellene som Walker mener (og det har han vel rett i) dannes hele tiden i kroppen vår. Men hos de fleste blir disse kreftcellene drept før de utvikler seg til svulster. Men hvis du ikke sover nok, svekkes nettopp de T-cellene som skal drepe kreft. Visstnok er det en klar økt forekomst av kreft hos folk som sover seks timer eller mindre. Og ikke for å skremme dere, men skiftarbeid om natten er heller ikke gunstig når det gjelder nettopp immunforsvar og kreft.

Men Walker lister opp flere helseproblemer som følger av lite søvn. Angivelig er det slik at ulike systemer i kroppen blir regenerert og vedlikeholdt til ulike faser av nattens søvn. De deler inn i REM-søvn og ikke-REM søvn. Og sistnevnte har fire faser. Men alle fasene har en funksjon. Ikke heller kan man «ta igjen» søvn. Og selv hjerte- og karsystemets funksjon og helse er avhengig av denne søvnen og sine faser. Ved lite søvn øker sjansene for hjerteinfarkt betydelig. Man legger også lettere på seg, får en hang til mer karbohydratrik og sukret, usunn mat.

Ronald Reagan og Margaret Thatcher sov begge mindre enn seks timer hver natt (sa de). Og de fikk begge Alzheimers. Det er påvist at lite søvn øker risikoen for nettopp denne typen demens, sier Walker.

Sov!

Det er rett og slett helt idiotisk å sove lite hvis du kan unngå det. Ikke at den kunnskapen gjør det lettere for folk som skal prestere, men lite søvn dagen før en fysisk idrettskonkurranse eller en eksamen, er garantert å svekke din prestasjon. Og det kan jeg relatere til fra min egen ungdom. Jeg har aldri vært en som har sovnet lett inn. Muligens fordi jeg tenker såpass mye, uten stopp, så tar det tid for hjernen «slukker». Men dermed har man faren, som sikkert mange kjenner seg igjen i, for å begynne å tenke på at man nettopp ikke får sove. Og nå som det er så viktig! I morgen er det konkurranse eller eksamen. Hvis jeg ikke får sove nå, er det krise! Og dermed får man i hvert fall ikke sove. De gangene dette rammet meg da jeg var langrennsløper, gikk det virkelig utover prestasjonen. Man hadde trent hardt i månedsvis, og det kunne ødelegges av én dårlig natts søvn!

Noen dyrearter, som dolfiner, har evnen til å skru av en hjernehalvdel av gangen. Dermed kan de være litt alert hele tiden. Men for andre dyrearter, som mennesket, er det ikke slik. Men alle sover, de må sove. Og strengt tatt er det såpass risikabelt i naturen å sove at det må være en god grunn til at evolusjonen ikke har kvittet seg med søvnen, sier Walker. Dette er fascinerende saker. For underveis i søvnen er det ikke bare slik at hjerne hviler og har mangelen på aktivitet. Noen deler av hjernen har mye mer aktivitet under søvn enn den har når personen er våken, og denne aktiviteten flytter seg i hjernen underveis i de ulike fasene av søvnen. Hjernen øver også på ting som du har bedrevet under dagen mens du sover. Det gjelder for eksempel motoriske aktiviteter. Prøv en ny aktivitet og legg selv merke til hvor mye bedre du utfører det dagen etter, enn på slutten av den første dagen. Og det gjelder også mentale utfordringer. Visstnok har alle samfunn en eller annen versjon av uttrykket «sov på det». Det hjelper faktisk – mye.

For mange av dere er det kanskje allerede selvfølgelig dette med søvnen. Dette har dere lest om før, dere visste det. I så fall er det bra for dere. Men det finnes nok idioter som meg der ute også, særlig menn, som har hatt denne sære, macho innstillingen om at søvn er for pyser og at noen av oss er hevet over behovet. Det er noe som barn trenger, men voksne kan klare seg uten. Det er bare latsabber som sover lenge.

Jeg vet ikke hvor mye jeg klarer å overføre innsikt til handling helt med en gang. 7-9 timer søvn er viktig og bra, og kan gi meg ekstra leveår som sunn og frisk, men klarer jeg faktisk å få sovet så mye? Syv timer, for ikke å snakke om åtte timer, er virkelig lenge i forhold til hva jeg har blitt vant til som en rutine. Det innebærer at jeg må sovne klokken 23, fordi dagen som regel må begynne kl. 07. Og skal jeg klare å sovne kl. 23, må jeg slukke ned for telefonen allerede kl. 2230.

Kan jeg klare det på regulær basis?