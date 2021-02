Del saken





5,8 prosent av elevene svarer i elevundersøkelsen at de ble mobbet på skolen 2–3 ganger i måneden eller mer i 2020.

5,8 prosent av dem tilsvarer om lag 26.650 skoleelever.

– Jeg skulle ønske at ingen elever ble mobbet, fordi alle elever skal ha det bra på skolen. Vi har fortsatt en stor jobb foran oss for at alle skal ha et godt skolemiljø. Samtidig er det et godt tegn at tallet går nedover, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Blant elevene som sier de blir mobbet minst 2–3 ganger i måneden, oppgir 3,7 prosent at de kun blir mobbet av medelever, 0,4 prosent sier at de kun blir mobbet av medelever på digitale flater, 0,9 prosent at det kun er voksne som står bak mobbingen, og 0,8 prosent at det er en kombinasjon av disse, skriver NTB.