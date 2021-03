Del saken





NTB melder at flere 200 år gamle eiketrær i en gammel kongelig skog blir felt for å danne toppen av det nye spiret på brannherjede Notre-Dame i Paris.

I juli i fjor gjorde president Emmanuel Macron slutt på den følelsesladde debatten om hvordan spiret skulle se ut. Han kunngjorde at det skulle bli en nøyaktig rekonstruksjon av det som brant ned i april 2019.

Beslutningen utløste en jakt på å finne passende trær i de franske skoger. Det 93 meter høye spiret var bygd av tre og kledd med bly i 1859.

I januar og februar i år ble rundt tusen eiketrær fra 200 skoger pekt ut for å danne reisverket til tverrskipet og spiret. De skal felles i slutten av mars for å hindre at kvae og fuktighet tar seg opp når det blir mildt.

Trærne blir alle hogd i Lorie-regionen, der de skal ligge i opptil halvannet år slik at de er gjennomtørre før de er klare til å få sin endelige form. Trærne ble i sin tid plantet for å bli brukt til skipsbygging. Mange er over en meter i diameter og rager 18 meter over bakken.

Macron lovet at Notre-Dame, som nesten kollapset under brannen, skulle stå ferdig i 2024, et løfte som mange eksperter mener er helt urealistisk.