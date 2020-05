Del saken





3. mai i 2007 forsvant tre år gamle Madeleine McCann på familieferie i Algarve-regionen sør i Portugal.

Saken fikk enorm oppmerksomhet, men er fortsatt ikke oppklart. Seinest i desember i fjor fortalte foreldrene Kate og Gerry McCann at de fortsatt håper at datteren er i live, og at søket fortsetter for fullt, skriver Se og hør.

Foreldrene har selv vært i politiets søkelys i forbindelse med forsvinningen, men har aldri blitt tiltalt for noen form for medvirkning til saken.

Nå har foreldrene kommet med en oppdatering både på hjemmesiden og på Facebook.

Der snakker de om savnet etter datteren, og forteller at etterforskningen pågår fortsatt. De henviser også til coronaviruset og myndighetenes tiltak:

– Vi er oppmerksomme på at mange familier rundt om i hele verden sitter med liknende følelser som oss i denne tiden: Å være atskilt fra hverandre, og å miste noen nære så tidlig og uventet, skriver de.

– Det er også mange sårbare mennesker som befinner seg i en prekær situasjon under lockdown, som føler på frykt, engstelse og isolasjon. Det er noe vi har fryktet Madeleine har kjent på, og det er en tanke som har fulgt oss lenge, og fortsatt dukker opp iblant.

For et år siden forsøkte til Madeleine å stoppe Netflix-dokumentar «The Disappearance of Madeleine McCann», som følger historien om forsvinningen kronologisk. Dokumentaren ble slaktet av den britiske avisen The Guardian, som beskrev den som «moralsk og kreativt konkurs», og ga den én av fem stjerner. Du kan se en trailer nedenfor.