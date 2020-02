Del saken





– Når de kommer til Idahoe må de få bære våpnene skjult, for dette er ansvarlige mennesker, lød parolen under en demonstrasjon i USA der en 11 år gammel pike med en AR-15 på skuldra gjorde seg bemerket.

11 år gamle Bailey Nielsen var sammen med sin bestefar og flere hundre andre deltakere tilstede ved Idaho Statehouse i statens hovedstad Boise for å støtte en lovgivning, som tillater besøkende til staten med lovlig skytevåpen å bære våpenet skjult i urbane områder.

I henhold til en Idaho-lov, som trådte i kraft i fjor sommer, kan enhver innbygger i staten på 18 år og eldre bære et skjult håndvåpen innenfor bygrensene i staten.

Loven Bailey Nielsen støtter vil utvide denne retten til å bære skjult våpen også for enhver besøkende amerikansk innbygger med lovlig opphold og for ansatte i væpnede tjenester.

– Hatt våpen siden hun var fem år

I følge Associated Press var det Baileys bestefar, Charles, som førte ordet for det meste, og han sa blant annet.

– Bailey har med seg en ladd AR-15. Hun har skutt siden hun var fem år gammel, og fikk sin første hjort med dette våpenet, da hun var ni. Hun bærer det ansvarlig. Hun vet hvordan hun ikke skal sette fingeren på avtrekkeren.

– Vi lever i frykt i et samfunn som daglig blir verre og verre, sa bestefar Charles og argumenterte for at ansvarlige våpeneiere som besøker staten, skulle få lov til å bære våpnene sine skjult.

– Når de kommer til Idaho, burde de få lov til å bære skjult våpen, fordi de bærer det ansvarlig. De er lovlydige borgere. Det er de kriminelle vi må bekymre oss for, sa Charles Nielsen.

Frykter skuddveksling

Motstandere av loven hevder den vil tillate tenåringer uten våpentrening å bære et skjult våpen innenfor byenes grenser, og at det kan føre til skuddvekslinger.

Den republikanske representanten Christy Zito, som foreslo loven, hevdet at forslaget er ment å tydeliggjøre eksisterende våpenlovgivning og gi innbyggerne muligheten til å forsvare seg.

– Jeg står her foran dere i dag som mor og bestemor, som har måttet bruke skytevåpen for å forsvare barnet sitt, sa Zito til pressefolk og andre tilstedeværende.

– Selv om jeg ikke trengte å dra i avtrekkeren, var det faktum at de kunne se det, og det at de visste at jeg hadde våpenet var den avgjørende faktoren, sa hun og nevnte at hendelsen hun refererte til dreide seg om, da to fremmede menn ved en anledning nærmet seg kjøretøyet hennes mens hun og datteren var inne i det.

I forrige uke presenterte Christy Zito enda et våpenforslag, som vil la Idaho-borgere ta våpen med inn i alle offentlig eide eiendommer, inkludert de som er leid ut til privat virksomhet.

CBS2 News i Idaho rapporterte at byens ledere sa at Zitos nye forslag kan bli kostbart ettersom enkelte leietakere krever våpenforbud for eksempel i lokaler der det drives spill.