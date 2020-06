Del saken





Våren er i anmarsj. Her får du tipsene du trenger for å sørge for at huden din er klar for sommer og sol.

1. Første bud er å drikke mye vann. Kroppen trenger to liter vann hver eneste dag, og jo mer kaffe og alkohol du drikker, desto mer vann vil kroppen din ha behov for.

2. Noe annet som er viktig er å unngå ferdigmat og halvfabrikat, og stort sett lage god, sunn, hjemmelaget mat. Ferdigmat inneholder ofte mye salt, og få av de næringsstoffene kroppen trenger.

3. Vær også nøye med hudpleien. Det aller viktigste er å fjerne sminke, og å bruke et godt renseprodukt. Man bør også eksfoliere ukentlig for å fjerne døde hudceller, og å bruke en god, fuktighetsgivende dagkrem, og en enda mer fuktighetsgivende nattkrem, for å gi huden nok næring. Å bruke kremer med faktor er også viktig på dagtid, og da minst SPF 15 til 20.

4. Husk også å bruke øyekrem på den tynne huden under øynene.

5. Bruk mest mulig naturlig sminke. Mineralsminke passer for alle hudtyper, spesielt for deg som har sensitiv, uren eller fet hud. Ren mineralsminke inneholder kun knuste mineraler, og ingen syntetiske ingredienser. Alternativt kan du bruke en BB-cream, som både gir dekkevne, fuktighet og solfaktor.

6. Husk å beskytte huden ekstra mye i sterk sol. Soling fremskynder aldring, og jo mindre du beskytter deg, jo verre blir det. Unngå soling midt på dagen, og beskytt øynene med øyekrem med høy faktor eller solbriller.

Bruk høy solfaktor, og smør deg inn med solkrem jevnlig. Dette vil hjelpe med å forhindre dannelsen av rynker, fine linjer og pigmentflekker.

7. Unngå å berøre ansiktet mest mulig. Vask hendene med varmt vann og såpe jevnlig, for å kvitte deg med bakterier. Om du ikke har tilgang på vask på en stund, kan du ha en flaske håndsprit i vesken.

8. Trening er godt for humøret, men det gjør også huden fastere og mer elastisk. Det øker dessuten blodsirkulasjonen og gjør musklene lengre og fastere.

9. Stress mindre. Stress kan medføre ubalanse i huden, med kviser og rødhet. Det kan forårsake tidlig aldring, og gjøre huden matt.

10. Få nok søvn. Om natten, mens du sover, reparerer huden skader den har pådratt seg under dagen. Får du for lite søvn, kan huden ta skade av det. De fleste trenger syv til åtte timers søvn hver natt. Rommet du sover i bør naturligvis være mørkt, men også kjølig.

Kilde: Dermanor via TV 2.