Det er fremdeles en negativ kampanje mot forfatteren av Harry Potter.

JK ​​Rowling uttaler seg om sitt syn på sex og kjønn. Det har fremskapt raseri hos Twitter-mobben. Men på tross av all hetsen har hun beholdt sin popularitet blant fansen, skriver Steerpike i Spectator.

Det fikk den venstrevridde britiske avisen The Guardian oppleve da de spurte leserne hvem det mente var årets person i 2021. Det fikk fansen til JK ​​Rowling aktive, og de skrev i kommentarfeltet hvorfor hun burde bli «Årets person».

Men de resulterte i at Guardian stengte siden og deaktiverte kommentarfeltet.

Steerpike spør om det kan være at de bli ville skånet fra flausen ved å gi slik publisitet til Storbritannias mest kjente nålevende forfatter?

– En falsk alarm, ser det ut til. For The Guardian sier at beslutningen om å stenge ikke var relatert til noen skrivekampanje, skriver Steerpike, og legger til:

– En talsperson for Guardian News and Media sier: «I motsetning til hva du kanskje har lest på Twitter, var det ingen meningsmåling, og Guardian kjører ikke en funksjon for årets person. Ingenting er kansellert. Vi inviterer jevnlig lesere til å dele sine synspunkter på saker i nyhetene.

Han skriver videre at i en artikkel senere bemerket Guardian tørt «i et tegn på den pågående debatten om kjønnsspørsmål, nominerte mange lesere også forfatteren JK Rowling».