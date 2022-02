Del saken

Den kjente musikeren Sting selger alt han laget med The Police og som soloartist plateselskapet Universal.

Beløpet er ukjent.

I en uttalelse fra Universal sier Sting at han ønsker at hans musikk kan bli benyttet på nye måter for trofaste gamle fans, og at musikken kan brukes «til å introdusere sangene mine til nye publikum, musikere og generasjoner», skriver NTB.

I det siste har flere artister som Bob Dylan, Bruce Springsteen, Paul Simon, Stevie Nicks og Neil Young solgt sin musikk.

Kjøperne får da rettigheten til å bruke låter eller innspillinger i reklame, filmer, TV-programmer og andre formater.

Salgssummen holdes hemmelig, men det er anslått at Springsteens salg til Sony Music Entertainment ga ham 550 millioner dollar, mens Dylans salg Universal kan ha innkassert mellom 300–500 millioner dollar.

Britiske Gordon Matthew Thomas Sumner, best kjent under artistnavnet Sting ble født i 1951. Han er en rockeartist, bassist, vokalist, skuespiller og politisk aktivist. Han var vokalist og bassist i The Police fra 1977 til 1984, og etablerte deretter en suksessfull solokarriere. Han har også en skuespillerkarriere, og har medvirket i rundt 15 spillefilmer, skriver Wikipedia.