Amerikanske Chynna Rogers som de siste årene også har markert seg som rapper, er død.

Rogers ble 25 år gammel, og det er hennes manager som bekrefter dødsfallet overfor The Wire.

– Jeg kan dessverre bekrefte at Chynna har gått bort. Hun var høyt elsket og vil bli dypt savnet, forteller manageren på vegne av familien ifølge Se og Hør.

Ifølge Vibe skal dødsårsaken være overdose.

Åpen om narkotika bruk

I 2017 fortalte Rogers i et intervju hvorfor hun valgte å være åpen om sin avhengighet av narkotika.

– Jeg følte meg gal. Jeg ville ikke være en statistikk. Jeg ville ikke gå ut på den måten, også sa folk at: «Det var det jeg sa», eller glamorisere rus, for det føler jeg ikke for, fortalte hun.

– Det var nervepirrende å være åpen om det, men når du ser hvor mange mennesker som sliter med det samme, er det fint å ha en form for et eksempel på noen du ikke forventet at gjorde det, la Rogers til.

Hennes siste EP, «In case I die first», ble sluppet i januar. Rogers fikk gode anmeldelser, blant andre fra det digitale musikkmagasinet Pitchfork.