Prins Harry slenger seg på Black Lives Matter-bevegelsen, og sier det britiske Samveldet burde vedkjenne seg de mørke flekkene i sin fortid.

Dette er den eneste måten å komme videre på, hevder Harry. Hans popularitet i hjemlandet er allerede på bunnivå, og slik man kan se i kommentarfeltet vil neppe dette utspillet hjelpe noe særlig.

Det antydes at han er en ren tøffel for sin kone Meghan, som klarte å bli ekstremt upopulær i Storbritannia etter en rekke merkelige utspill og det som britene oppfattet som en lite sjarmerende selvmedlidenhet.

Meghan mente at hun ble utsatt for rasisme, mens andre mente at hun rett og slett var uspiselig og umulig å like.

Harry får også høre at han heller bør konsentrere seg om sin egen rasisme. Han festet tross alt i naziuniform i ungdommen, bare for gøy. Men Harry i naziuniform var en langt mer populær Harry enn en woke, politisk korrekt nikkedukke for sin svært upopulære kone, mener mange briter.

Uttalelsene kom i en videosamtale med «unge ledere» fra dronningens Commonwealth Trust.

Andrew Rosinell sitter i parlamentet for de konservative. Han sier til MailOnline at prins Harrys uttalelser er skuffende og at dronningen neppe vil sette pris på utspillet.