Storbritannias prins Andrew er innkalt til avhør i Jeffrey Epstein-etterforskningen i New York.

Statsadvokat Geoffrey Berman i New York varslet i mars at han ønsket å stille spørsmål til prins Andrew i Epstein-etterforskningen. Berman sa at han ville vurdere å iverksette juridiske skritt mot prinsen, skriver NBC News.

– Til tross for prins Andrews svært åpne tilbud via en pressemelding om å samarbeide, har han nå fullstendig stengt døren for frivillig samarbeid, sa Berman.

Epstein ble i august funnet død på sin celle i et fengsel i New York. Han hadde flere mektige og berømte venner, og var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Epstein risikerte 45 års fengsel om han ble funnet skyldig.

Virginia Giuffre har stått fram og hevdet at hun ble betalt av Epstein for å ha sex med prins Edward da hun var 17 år gammel. Prins Edward har hele tiden benektet anklagene. I november 2019 fikk prins Edward sterk kritikk etter en TV-opptreden hvor han forsøkte å forsvare seg mot anklagene.