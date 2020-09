Del saken





Pornoskuespiller Ron Jeremy, med kunstnernavnet «The Hedgehog», pinnsvinet, har vært en av de mest kjente skuespillerne i pornobransjen siden 1970-tallet.

For to måneder siden ble han siktet for voldtekt og overgrep av fire kvinner. Men nå har siktelsen blitt ytterlige utvidet til å gjelde 20 nye tilfeller av voldtekt eller overgrep mot tolv kvinner og en tenåringsjente.

Jeremy sitter i fengsel og holdes mot en kausjon på 6,6 millioner dollar, eller 57,4 millioner norske kroner.

Men Ron Jeremy nekter for all skyld i anklagene. Etter at pornoskuespilleren ble først siktet, gikk politietterforskerne i Los Angeles offentlig ut og anmodet mulig ofre til å melde seg, da kom det en rekke henvendelse i påfølgende dager. Anklagene om overgrep og voldtekter går helt tilbake til 2004.

Pornoskuespillerens fulle navn er Ronald Jeremy Hyatt, og nå kan han risikere å få opp til 250 år bak murene.