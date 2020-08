Del saken





Overgangen fra et travelt arbeidsliv til et stille pensjonistliv kan for mange komme brått, og med det også en økning i alkoholforbruket.

Årsaken til det kan være flere, slik som at med en hektisk jobb ble det ikke rom for å åpne flasken. Men så er yrkeslivet over og en må gjøre noe for å fylle dagene. Da kan det være lett å ta seg en glass, og det kanskje tidlig på dagen.

Les også: Vinhamstring bekymrer avholdsorganisasjon

De eldre drikker mer og oftere alkohol i dag enn før, og det er også færre som takker nei til alkohol enn tidligere. En undersøkelse fra Respons Analyse på oppdrag fra alkovettorganisasjonen Av-og-til, viser at en tredel av aldersgruppen fra 70 år og oppover mener at et glass vin er bra for helsen.

– Det er bekymringsfullt at antall eldre som drikker alkohol regelmessig er høyere nå enn det har vært i tidligere generasjoner, og at det rapporteres om mer problematisk alkoholforbruk. Etter hvert som befolkningen blir eldre, er det sannsynlig at disse problemene også vil øke, sier generalsekretær i Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud til VG.

En må være bevisst på den brå overgangen i hverdagen, brått blir hver dag en lørdag sier psykolog Fanny Duckert. Hun mener det er viktig å ta seg selv i nakken, og holde hodet og kroppen i aktivitet.

– Og innser man at man har et for høyt alkoholforbruk, så vil de aller fleste klare å ordne opp i dette på egen hånd. Legg en plan, og involver dine nærmeste i den. Men det er viktig å sette seg målsettinger som er realistiske, sier hun og tilføyer.

Les også: Studie: Fyllesyke blir verre med årene

– Flotte vyer har lite for seg dersom de ikke blir gjennomført. Og søker man hjelp, er min erfaring at et stort flertall klarer å komme ned på et nivå som ikke skader kroppen eller nære relasjoner, mener hun.

Duckert sier at et stor faremoment er om en viderefører et gammelt drikkemønster inn i pensjonisttilværelsen. Høy alder reduserer toleransen for alkohol. Det tar på helsen. Hun sier også at eldre i dag har mer tid og økonomi enn før, det har ført til et høyere alkoholforbruk.