Et bilde har nylig dukket opp, som viser Ghislaine Maxwell sittende på tronstolen i Buckingham Palace.

Enda verre blir saken ved at Kevin Spacey sitter ved siden av.

Maxwell var Jeffrey Epsteins medhjelper. Epstein ble tiltalt for å ha misbrukt en rekke svært unge jenter. Han døde i fengselet under uklare omstendigheter.

Maxwell ble nylig arrestert for sin medvirkningen i skandalen. Kevin Spacey er også anklaget av flere for å ha gjort seksuelle overgrep mot unge menn.

Bildene skal ifølge Sunday Times ha blitt tatt i forbindelse med en privat omvisning på det kongelige slottet i 2002, en omvisning arrangert av prins Andrew.

Prince Andrew’s “appalling judgement” over Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell is still “embarrassing the Queen” a “sword of Damocles hanging over the royal family” and damaging the “wellbeing of the monarchy” say those in royal circles @thesundaytimeshttps://t.co/UbKkzDnlQg

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) July 5, 2020