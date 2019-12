Del saken





Serien fra finansmiljøet tok norske seere med storm. Nå blir det ny sesong.

– Vi håpet på en avklaring før jul, og det fikk vi til. Det som ligger på bordet av nye ideer, historier og research, har gjort at vi har besluttet å gå for en ny sesong av «Exit». Jeg håper og tror det er flere enn meg som er spente på fortsettelsen, sier dramasjef Ivar Køhn i en pressemelding ifølge VG.

Ifølge avisen vil også sesong to vil være basert på ekte historier fra det norske finansmiljøet.

At det blir en ny runde er ikke uventet. Programmet var en giga-suksess for kanalen og serieskaperne sa allerede i høst at de var i gang med å skrive nytt materiale, selv om det offisielt ikke var gitt grønt lys for en ny sesong.