Hun mistet troen på å finne en ærlig mann.

En godt voksen kvinne med flere forhold bak seg, ville forsøke å finne en ny mann på en datingside. Hun fikk mange meldinger, de var hyggelige og gikk i at hun var en flott kvinne. Etter hvert kom hun i kontakt med en mann, han bodde i en annen by. Han ville treffe henne, førsteinntrykket var bra, og de avtalte å møtes igjen. Men da ville han trekke seg, og begrunnet det med avstanden.

Tiden gikk, og brått tok han igjen kontakt, og ville treffe henne. Det ble noen fine stunder, men hun følte at det var noe. Hun selv hadde slettet profilen, men hun oppdaget at han var aktiv der. Så trakk han seg igjen, med samme grunn. Hun ble skuffet, og mistet troen på ærlige menn.

Professor i psykologi ved Høgskulen på Vestlandet, Frode Thuen svarer:

– Datingsider gir stort spillerom for forførere og erobrere. Og det kan være vanskelig å vite hvem som har ærlige hensikter, og hvem som seiler under falskt flagg., skriver han i VG, og legger til:

– For mange er nok først og fremst ute etter spenning og bekreftelse og uforpliktende sex, men gir inntrykk av noe annet. Undersøkelser viser imidlertid at bildet ikke alltid er så entydig.

Han sier at mange forførere egentlig ønsker den store kjærligheten, men at de utnytter de mulighetene som kommer. Det er lettere å være uredelig på nettdate, alle som deltar kommer av en grunn, og det gir et spillerom. Han sier videre at mannen hun traff kan ha ønsket et forhold, men at han fikk kalde føtter da han merket at det ble seriøst. Eller at han bare ønsket noe uforpliktende.

Psykologen sier at nettdate er et sted for håp og drømmer, men også for skuffelser, avvisning og nederlag. En blir påvirket av det. Men han råder henne til å prøve igjen:

– Slik er det nok for deg også. Og ut fra det du skriver, virker det som om du har gode sjanser til å finne en som du kan stole på, og trives sammen med. Det beste rådet jeg kan gi deg, er derfor at du bare prøver igjen.