Fansen har lenge spekulert i om Kylie Jenner (23) og Travis Scott (30) har blitt tobarnsforeldre.

Nå har den nybakte tobarnsmoren delt nyheten med sine 309 millioner Instagram-fans. Mange spekulerer også i at Stormi Webster har blitt storesøster til en gutt. Kylie har nemlig delt nyheten med et blått hjerte, noe som kan tyde på at det er en liten gutt. Verken babynavn eller kjønn har imidlertid blitt bekreftet av paret. Storesøster fylte 4 år 1.februar og ble feiret med storstilt fest.

Jenner holdt første graviditeten hemmelig i 2018, men hun har vært mer komfortabel med å dele bilder av seg selv og vise seg gravid med barn nummer to.

Superstjernen ble først kjent gjennom realityserien «keeping up with the Kardashian» Hun er også eier av populære sminkemerket Kylie Cosmetics.