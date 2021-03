Del saken





Meghan Markle anklager det britiske kongehuset for å fremme løgnaktige påstander om henne og prins Harry.

– Jeg skjønner ikke hvordan de kan forvente at vi bare skal være stille, om det er slik at kongehuset spiller en aktiv rolle i å fremme løgner om oss, sier hun i et klipp fra et kommende intervju med Oprah Winfrey.

Klippet kom ut like etter at Buckingham Palace kunngjorde at de undersøker anklager om at Meghan mobbet ansatte ved kongepalasset da hun var i Storbritannia. Megan omtaler anklagene som et karakterdrap og et forsøk på å fremme et «fullstendig usant narrativ».

Tidlig i 2020 flyttet paret til USA, trakk seg fra kongehuset og sluttet å bruke sine kongelige titler, samtidig som de fortsatt ville være en del av kongefamilien. I februar ble det kjent at de begge slutter som kongelige beskyttere, og Prins Harry mister sine militære æresgrader.

Siden de flyttet har de to rettet søksmål mot flere britiske tabloider for det de mener er krenkelse på privatlivets fred.

I et annet klipp fra det kommende intervjuet, sier prins Harry at han fryktet at «historien kunne gjenta seg» om de hadde blitt i Storbritannia, en referanse til tabloidpressens jag etter moren hans, prinsesse Diana, som døde i en bilulykke etter å ha blitt forfulgt av fotografer gjennom Paris i 1997.