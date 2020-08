Del saken





Petter Northug framsto som ærlig og scorer høyt blant folket på det, men markedsverdien hans er nå lik null, sier professor i markedsføring Tor W. Andreassen.

– Han framsto som veldig ærlig og la ingenting imellom. Det var ingen skjult agenda og han slet ikke med svarene. Han bare svarte rett ut, noe som ga et godt inntrykk. Jeg tror han scoret på ærligheten, sier Tor W. Andreassen, professor i markedsføring ved Norges Handelshøyskole, til NTB.

Professoren fulgte Northugs pressekonferanse fredag via mediene og ble i likhet med mange overrasket over hvor alvorlig rusproblemet til Northug er. Den tidligere skistjernen innrømmet at han har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing.

– Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug, som la til at han trenger hjelp.

– Han scorer godt på at han åpent ber om hjelp, han fremstår som han skjønner at han har et problem, sier Andreassen.

Handler om å begrense skaden

En ting er Petter Northug som person, noe annet er merkevarenavnet han har bygget opp. Idrettsprofilen var tidligere noe av det heteste man kunne sponse. Nå er situasjonen en helt annen.

– Markedsverdien til Petter Northug er null, slår Andreassen fast.

– Akkurat nå er Petter Northug noe man ikke ønsker å lime seg på. Man må gjerne hjelpe personen, men det er en helt annen sak. Det er ingen sponsor som nå vil ringe Petter Northug nå å forhandle gode avtaler med ham.

Nå handler det mer om de som allerede har avtaler med Northug, skal beholde ham eller ikke.

– Hvis man dropper Northug: hvilken negativ omtale vil det få? Det handler om å begrense skaden, sier professoren.

Woods og Armstrong

Men Andreassen tror ikke merkevaren Northug er død og begravet. Derimot tror han at Northug kan bygge det opp igjen.

– Spørsmålet er om merkenavnet Northug kan bli positivt igjen? Og da tror jeg svaret er ja, men at det vil ta tid, sier Andreassen og trekker fram store idrettsnavn som Tiger Woods og Lance Armstrong.

– Begge to kom fra en dyp personlig krise. Woods kom seg tilbake gjennom hardt arbeid, gode sportsresultater og fikk medieeksponering. Det er det samme som Northug etter sin forrige fyllekjøring. Da trente han hardt og kom tilbake som kongen av Falun med gullmedaljer. Nå må han dokumentere hverdagen i fravær av rampelyset, og vise publikum at han er den rene, pene gutten som vi liker å se.

Ubetinget fengsel?

Det er en drøy uke siden Petter Nordtug ble tatt i fartskontroll på E6 i 168 km/t på vei hjem fra en skisamling for barn i Trysil. Politiet fant grunn til å mistenke 34-åringen for å kjøre i ruspåvirket tilstand, men Northug avviste på pressekonferansen at han var ruset på vei fra Trysil torsdag.

Politiet har siktet Northug for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika.

Northug var fredag klar på at han er forberedt på at det kan ende med ubetinget fengsel. Likevel tror han det kan være positivt for ham at han ble stoppet, og han svarte bekreftende på om han ser for seg en framtid uten alkohol og festing.

– Ja, absolutt. Å få hjelp er viktig, og å ha flinke folk rundt meg. Da ser jeg lyst på et bra liv etterpå, sa Northug på pressekonferansen.