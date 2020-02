Del saken





Datoen 29. februar finnes kun når det er skuddår. Ifølge gamle tradisjoner er dette dagen damene kan fri. Men visste du at et nei fra han kunne få følger?

Flere historikere hevder at det var skottene som i 1288 la grunnlaget for at kvinner kunne fri til sitt hjertes utkårede denne ene dagen hvert fjerde år. Mannen har rett til å takke nei, men da blir det konsekvenser.

Den ene åpenbare konsekvensen er jo at den utålmodige gifteklare kvinnen blir avvist, og kan dermed bli hevngjerrig eller nedbrutt. Men det er en del andre tradisjonelle myter om hvilken straff som venter den mannen som avviser et frieri på nettopp denne dagen. Hvilken straff er avhengig av hvor i verden du befinner deg.

I Storbritannia skal mannen skaffe kvinnen skinnhansker for å skjule den nakne ringfingeren. Hun skal også få et kyss, en rød rose og et britisk pund.

Finske menn skal gi nok stoff til at hun kan sy seg et skjørt, og i Irland skal mannen gi den skuffede kvinnen en silkekjole. Grekerne trenger derimot ikke bekymre seg for denne tradisjonen. Et av fem greske par unngår å forlove seg i et skuddår. Faren for skilsmisse er ifølge grekerne overhengende.

En god idé eller antifeministisk tøv?

Mange feminister vil nok finne feil ved akkurat denne tradisjonen. De vil mene at det er nedverdigende at kvinner får tildelt kun denne ene dagen for å fri. I en tid med økende fokus på likestilling er dette i verste fall fornærmende for de mest radikale feministene.

Å gi kvinnen en spesiell dag for å kunne skynde på en uerfaren eller treg partner kan kanskje ses på som en måte å gjøre opp for mannens feil, men de mest kritiske feministene har kanskje en indre motforestilling som forteller at dette er for å gjøre opp for kvinnens mangel.

Hvordan skal du fri?

En ting som er veldig viktig er å virkelig kjenne den du frir til. Liker han noe stort og dramatisk eller noe nøytralt og rolig? Hvis han liker store folkemengder er det større sannsynlighet for at han vil like å bli fridd til på en restaurant. Hvis han er den sjenerte, mer introverte typen er ikke dette så lurt.

Mange har steder som betyr noe spesielt, eller personer de gjerne skulle opplevd et frieri med. Du tar en stor risiko, men det er verdt å prøve et sted der hans viktigste personer samler seg når du skal fri.

Hva med en kjærestetur til Paris så du kan fri i toppen av Eiffeltårnet? Bare ikke glem at det kan bli en lang tur ned fra toppen hvis du får et nei, så her bør du være nokså sikker på positiv respons. Ingen vil utsette seg selv for en så pinlig tur ned igjen.

Menn har det mye enklere enn kvinner når det gjelder frieri, men kanskje kan vi kopiere deres måter også? Ring i champagneglasset er et billig triks etter min mening, men det er du som skal fri. Kanskje kan du være litt rebell og la selve ringen være en forlovelsesring for kvinner? På den måten kan du trøste deg selv med en nydelig, selvvalgt diamantring hvis han likevel takker nei.

Vær original

Mange går også til lokalavisen, radioen eller bruker Valentinsdagen på å fri, men dette er oppbrukt og lite originalt. Finn din måte og kjenn din mann. Sist kvinner kunne fri var 29. februar 2016. Neste gang kvinner kan fri til sin kjære ifølge tradisjonen er 2024. Livet er for kort til å vente på det du ønsker.

Jeg ville nok aldri vurdert å fri til en mann. Det føles for meg invaderende og utradisjonelt. Men det er fordi jeg personlig er tradisjonell på enkelte områder.

Det betyr ikke at den type handling ikke er bra. Tvert imot kan det være akkurat det lille dyttet drømmemannen din trenger for å forplikte seg til deg.

Hvis du i motsetning til meg er veldig moderne når det gjelder ekteskap, så er det ingenting i veien for at du tar full kontroll over frieriet.

Carpe diem, kvinne!