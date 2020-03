Del saken





Kong Harald og dronning Sonja går i Jesu fotspor. Tirsdag lot de seg velsigne i vann fra Jordan-elva og besøkte stedet hvor døperen Johannes bodde.

Dronning Sonja var tydelig preget da hun sammen med Jordans prins Ghazi gikk ned til stedet hvor Jesus ble døpt. Hun ble stående lenge alene og betrakte omgivelsene og ta bilder med mobilen.

– Dette er et av de helligste stedene i verden. Det er her Johannes døpte Jesus, og Jesus startet sin tjeneste, sier daglig leder Rustom Mkhjian i organisasjonen som ivaretar døpestedet til NTB.

Det var han som viste kongeparet rundt sammen med prins Ghazi, som er leder for døpestedet.

– De virket veldig interesserte, sier han.

Kong Harald er selv døpt i hellig vann fra Jordan-elva, slik den kongelige norske tradisjonen tilsier. Under besøket lot både kongen og dronningen seg velsigne i vann fra elva, ved å ta det på fingrene og deretter fukte pannen.

Døperens hule

Senere fortsatte de til hulen hvor døperen Johannes bodde, ifølge Mkhjian. Tilsynelatende gjorde det inntrykk på dronningen å være på bibelsk grunn, og hun satt også lenge for seg selv i grotten og nøt inntrykkene.

Med på turen var også Jordans dronning Rania og kong Abdullah. Sistnevnte er opptatt av å bevare det historiske stedet på en verdig måte, etter hvert som det strømmer til med stadig flere turister.

– Det siste vi vil se er et McDonalds-skilt her, sa han noe spøkefullt til kong Harald, mens de to dronningene hadde gått ned for å se nærmere på døpestedet sammen med prins Ghazi.

– Ikke Disneyland

Rustom Mkhjian er opptatt av det samme. Han forteller at det kommer pilegrimer fra hele verden for å oppleve de bibelske omgivelsene.

– Vi vil ikke gjøre dette til noe Disneyland, sier han.

Etter besøket på døpestedet dro kongeparet videre til en evangelisk-luthersk kirken i Bethany, som er utsmykket av den norske kunstneren Håkon Gullvåg. Kirken ligger i et område hvor alle de kristne menighetene i Jordan har fått hver sin tomt av kong Abdullah til å bygge en kirke på.

Kongeparet er på et tre dagers langt statsbesøk i Jordan, som avsluttes med et besøk i oldtidsbyen Petra onsdag.