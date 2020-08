Del saken





«Syng og dans sammen og vær glade, men la begge få være alene. Liksom luttens strenger er alene, selv om de dirrer i samme melodi»

Vakre ord fra den libanesiske filosofen Kahlil Gibran og boken hans, Profeten. Gibran forteller på en poetisk, men også mystisk måte om kjærligheten og hvordan vi mennesker kan leve sammen som moralske og fullverdige mennesker. Han sammenligner partnere med et eiketre og en sypresse, som ikke vokser i hverandres skygge. Med det mener han at selv de mest like partnere, må gi hverandre rom for å være to individer.

Profeten er etter min mening en av verdens vakreste bøker som gir innsikt, lærdom og som kan leses om og om igjen.

Hvilket kjærlighetsspråk snakker du?

Ekspertene vil beskrive kjærligheten som en kraft vi har i oss selv, lidenskap og forelskelse. Den går i flere faser, men for å være varig, må det vilje og kontroll og hardt arbeid til. I det arbeidet er det en selvfølge at man inngår kompromisser og forhandler med den andre. Det er her det blir «kjedelig» siden forelskelsen blir erstattet med arbeid og kompromisser.

Men trenger det å være så kjedelig med kompromisser? Det forutsetter at du gir for å få, og kompromissenes skal være rettferdige for begge parter. Jo mindre tilfelles, desto flere kompromisser. Hvis vi velger mennesker som er mest lik oss selv, slipper vi også å måtte endre oss selv eller den andre. Forskningen viser at like barn faktisk leker best.

Et eksempel er to partnere som snakker to helt ulike kjærlighetsspråk. Kjærlighetsspråk deles i fem ulike deler. Disse er fysisk nærhet, tid for hverandre, anerkjennende ord, gaver og tjenester. Problemet oppstår dersom du for eksempel har «tid sammen» som kjærlighetsspråk og din partner har «gaver» som kjærlighetsspråk.

Den som har gaver som kjærlighetsspråk fortsetter å gi materialistiske goder, mens den som har tid til hverandre fortsetter å sulte etter kvalitetstid. Så kommer konfliktene. Den som gir gaver, føler seg ikke verdsatt. Den gir jo gaver og overrasker stadig med fine ting som ikke blir satt pris på. Mens den som har tid til hverandre som kjærlighetsspråk, føler at de ikke blir tatt på alvor og nærmest kjøpt av sin partner.

Også har vi det paret der mannen fikser vaskemaskinen og skraper bilen for snø, mens kona egentlig vil bli fortalt at hun er fin og flink mor. Hun føler at hun aldri får kjærlighet, mens han føler at han gir masse.

Ved å forstå den andres kjærlighetsspråk, kan man også løfte kvaliteten på forholdet. De fleste av oss bruker ett eller to av disse og ønsker at partneren skal svare tilbake med samme kjærlighetsspråk.

Hvis vi får tilbake på et språk vi selv ikke bruker, kan vi rett og slett overse det den andre prøver å gjøre og ende opp med selvpåført lidelse. For noen kan det å ha tid sammen uten forstyrrelse virke som kjedelig og tidskrevende, men for andre kan det være akkurat det de har lært å oppfatte som kjærlighet. For andre kan gaver virke overfladiske, men hvis de har vokst opp med foreldre som ikke hadde evnen til å gi emosjonell bekreftelse, men heller ga gaver, kan det være at gaver er det de oppfatter som kjærlighet.

Det er mulig å bli “flerspråklig”

Vi gir ofte det vi liker å få. Det kan fort skape misnøye og konflikter, og det er derfor det er lurt å øve seg på flere språk enn den vi selv foretrekker. Hvis vi blir oppmerksomme på det måten vår partner viser kjærlighet på, kan vi både verdsette den andre og øve oss på å vise samme type kjærlighet.

Hva er ditt kjærlighetsspråk?