Under coronakrisen er det mange som har en del tid til overs. Da kan det være lett å tenke at man skal bruke mye ekstra tid på hudpleie.

Det er nok lett å tro at det å pleie huden mye mer enn vanlig vil gi bedre resultater, men dette stemmer ikke, skal vi tro sier Eli Holme Lie, som er hudterapeut ved Haugesund Hudpleieklinikk.

– Grunnen til det er at mange kan overbehandle huden sin og dermed svekke hudbarrieren, sier Eli Holme Lie til KK.

Rutine

Hun har satt opp en guide til en god hudpleierutine som ivaretar en sunn og balansert hud. Den innebærer å rense huden morgen og kveld hver dag, gjerne med et olje- eller krembasert produkt, for å fjerne sminkerester, smuss og overflødig talg fra hudoverflaten. En god fuktighetskrem morgen og kveld er også viktig, for å ivareta fukt og fettbalanse. En egen krem for øyeområdet er også viktig morgen og kveld, og bidrar til å motvirke tegn på aldring. Serum kan man også bruke hver morgen og kveld, for spesifikke behov.

I tillegg kan man bruke en peeling, som skånsomt fjerne døde hudceller fra hudoverflaten, én til to ganger i uken. Man må være forsiktig med å ikke overdrive dette, da hudbarrieren trenger døde hudceller for å ivareta hudens beskyttende funksjon. Videre anbefales det at man også begrenser bruk av maske til én til to ganger i uken. Dette er det lurt å gjøre rett etter at man har peelet huden, da den vil være ekstra mottagelig.

Overbehandling

– Masker fungerer mer som velvære og jobber kun på det øverste hudlaget. Mye hudpleie er ikke alltid løsningen. Kunsten er riktig behandling til riktig hud. Det er mulig å overbehandle huden. Det kan føre til flere kviser, økt pigmentering og faktisk fremskynde aldersprosessen. Det er viktig å vite hvilke ingredienser som vil passe til din hud – og hvilke som ikke passer, sier Isabella Bukurie Bessières, dermatologisk sykepleier og deleier av Elite Helse.