Denne artikkelen lå i mange dager høyt oppe på forsiden av VG.no. Det tyder på at mange klikker seg inn. Så får de valuta for pengene? For det koster penger å lese den, artikkelen er en del av VG+, bak betalingsmur.

Slik starter det: «Dere er gode venner – men du lurer på om vennen din kanskje har et ekstra godt øye til deg. Det er langt fra en uvanlig problemstilling, ifølge parterapeut Camilla J.J Sørensen. Hun mener det er vanlig at en venn får romantiske følelser for en annen venn,» skriver VG.

– Når vi blir forelsket handler det om følelser som er vårt indre navigasjonssystem. Vi blir ofte forelsket i folk vi kan kjenne oss igjen i. Vi blir gjerne forelsket hvis vi kan gjenkjenne noe i vedkommende fra vår barndom. Følelser kan plutselig oppstå eller de kan komme av lengre vennskap, der den ene får en dyp kjærlighet for den andre.

Sørensen sier videre at noen kan være forelsket i vennen sin lenge uten å formidle det direkte.

– Mange sier at «vi er bestevenner», så skjuler det seg kanskje noe mer enn et vennskap der, sier hun.

Deretter listes det opp tegn man kan se etter.

Det er en fryktelige lang VG-artikkel, unødvendig lang, kan det virke. Som om det er om å gjøre å bruke mest mulig ord bare for å fylle opp med lengde.

Men i hovedsak er det man skal se etter om «vennen» ønsker å være mer sammen enn før, oppgir andre av planene sine for å kunne være sammen osv. Kort sagt at den andre viser interesse.

Og hvis man mistenker at den andre er forelsket, rådes man til å ta det opp på en skånsom måte.

Jaha. Det var altså egentlig hele saken. Men pirrende må det ha vært siden den lå så lenge på VGs forsiden.

VG vet hva de gjør.

Det Xstra imidlertid lurer på, er hva dette har å si for for folk som er sammen med noen som har slike «bestevenner» fra det annet kjønn. Hvis det er så vanlig at minst en av partene er/blir forelsket, burde ikke det være en god grunn til sjalusien?

Ja, er ikke instinktet mange har og som gjør at slike venneskap gjerne slår kiler inn i parforhold, som regel ganske «spot on»?

