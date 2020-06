Del saken





Å teipe ansiktet kan være en snarvei til et midlertidig ansiktsløft. Men ekspertene advarer mot trenden.

Det å teipe seg til et midlertidig ansiktsløft er ikke så fjernt som det kanskje først høres ut. I Sør-Korea har det i flere år vært vanlig å teipe ansiktet på en måte som gjør at man oppnår en spesifikk form. Dette skriver KK.

Det finnes derfor flere teipprodukter beregnet til bruk på ansiktshuden på markedet. Bruker man så en strikk rundt hodet, som gjemmes under håret, kan man stramme opp huden og se yngre ut. Metoden er mest brukt blant influencere, modeller og drag queens. En av dem som har innrømmet å bruke ansiktsteip er artisten Lady Gaga.

Kan fremskynde aldring

Nå advarer ekspertene om at trenden kan medføre permanente skader på huden, i tillegg til å faktisk fremskynde aldring.

– Ved å teipe fjeset stramt, minsker du sirkulasjonen, noe som betyr at færre næringsstoffer når frem til huden, slik at det produseres unormalt kollagen, sier Jeya Prakash, som er plastikkirurg, til The Mirror.

– I det lange løp vil det gjøre at aldringsprosessen går fortere, legger han til.

Teip til øyelokkene

Det finnes også en egen teip ment spesielt for øyelokk, som skal gi et åpnere blikk. Men bruk av slik teip, eller i noen tilfeller lim, har også en risiko. Plastikkirurg Seo Il-beom har tidligere sagt til Korea Times at bruk av slik teip kan føre til at huden på øyelokkene blir irritert, og slappere. I tillegg kan man få betennelser i huden eller i øyet.