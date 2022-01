Del saken

NRK skrev at sexologistudenter måtte brukte fetisjklær i forbindelse med studietur, men de nevnte ikke hvorfor.

– En stemme som ikke har blitt hørt er en som representerer dem de var invitert til å besøke. NRK var dessverre ikke interessert i å la oss fortelle noe om hvorfor det er en kleskode der i utgangspunktet, skriver to ledere i SMil Norge i Nettavisen.

SMil Norge er en nasjonal organisasjon for BDSM-ere og fetisjister. De har i 16 år samarbeidet med sexologistudiet.

– SMil Norge holder et akademisk foredrag for dem, før de inviteres til å være gjester på en BDSM-fest hos OsloBDSM. Studentene får spørre om alt, både akademisk og om det de ser utover kvelden. For mange er dette første og eneste møte med en subkultur som gir dem verdifulle erfaringer de kan benytte seg. Dette er ikke feltarbeid, men et besøk for å bli kjent med et miljø, skriver de, og legger til:

– Mange BDSM-ere stiller opp. De viser, diskuterer og forklarer sin kink til studentene som «levende bøker». Studentene får dermed større bevisstgjøring rundt egne holdninger, og kan stille sine spørsmål til erfarne BDSM-ere, og ikke på kontoret med klienter senere.

De skriver at på fester med besøk fra sexologistundeter kan en ikke se forskjell på studenter og de som er der til vanlig, noe som gir et mer realistisk bilde enn å være der som observatør.

– Disse kveldene legges til rette for alle som er der, og vi vet mange våger å «slå seg løs» for første gang.

Lederne i SMiL-Norge skriver videre at seksualitet er så viktig for folk at det bør tas på alvor, også den normbrytende seksualiteten, og bør ikke være noe som kan velges vekk i utdannelse. De forteller at ved flere relevante utdanninger er kunnskap om sex i beste fall et valgfag, og dessverre er det ofte de som trenger det mest som velger det bort.