Inntak av blant annet frukt, bær, grønnsaker og vin kan redusere risikoen for demens.

Amerikanske forskerne har sett på data i en pågående befolkningsundersøkelse, kalt Framingham-studien, som ble påbegynt i 1948 med 5209 voksne fra Framingham, som forskerne har fulgt videre i tre generasjoner. Forskerne har funnet at et høyere inntak av flavonoider på lang sikt er assosiert med lavere risiko for Alzheimers og demens. Studien er nylig publisert i The American Journal of Clinical Nutrition.

Gunnar Selbæk, som er forskningssjef ved kompetansesenter for aldring og helse, er ikke forundret over funnene.

– Studien indikerer at det er en relativt sterk sammenheng mellom inntak av flavonoider, som du finner blant annet i frukt, grønnsaker, bær, vin og te, og mindre risiko for å få demens. Dette stemmer godt overens med tidligere undersøker som har vist at Middelhavsdietten kan ha gunstig effekt, sier han til Dagbladet.

Te, løk og epler

Flavonoider er en type antioksidant, med positiv effekt på blodtrykket, og mot betennelse i blodårene. Jutta Dierkes, som er professor i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen, påpeker på sin side at det fremgår av noen studier at flavonoider også er assosiert med lavere risiko av hjerte- og karsykdom og kreft. Hun synes derfor at det er logisk at de amerikanske forskerne har funnet en kobling mellom høyt inntak av flavonoider og lavere risiko for demens. Hun konstaterer imidlertid at man ikke kan utelukke at det er annet enn flavonoider som spiller inn, ettersom det foreløpig ikke er funnet en årsakssammenheng.

– Te, løk, epler, appelsiner, jordbær og blåbær er matvarer rike på flavonoider. Vi spiser ikke flavonoider, men matvarer som også inneholder andre næringsstoffer, som fiber og vitaminer. Innen ernæringsforskning er det ofte vanskelig å si hva som er det viktigste innholdsstoffet, eller helseeffekten skyldes en kombinasjon, forklarer hun.

Utenom dette, er det lurt å være fysisk og sosialt aktiv, unngå å røyke, unngå et høyt alkoholinntak, bruke høreapparat ved nedsatt hørsel, samt begrense sukkerinntaket for å unngå diabetes, dersom man vil forebygge demens.