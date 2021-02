Del saken





Den nye dokumentaren «Framing Britney Spears» har skapt store overskrifter.

Den handler om den 39 år gamle popstjernen Britney Spears’ liv. Den har skapt debatt blant både fansen og i kjendisverdenen, skriver Se og Hør.

Britney Spears har ikke selv medvirket i filmen, men nå går hun selv ut på Instagram. Der hun også deler en opptak av «Toxic».

– Kan ikke tro at denne opptredenen til Toxic er fra tre år siden. Jeg vil alltid elske å være på scenen, men jeg tar meg tid til å lære og være en normal person. Jeg elsker å bare nyte det grunnleggende i hverdagen, skriver hun, og legger til: .

– Hvert menneske har sin egen historie og sitt syn på andre menneskers valg. Vi har alle så mange ulike, strålende og nydelige liv!!! Husk at uansett hva vi tror vi vet om et menneskes liv, så er det ingenting sammenlignet med personen som faktisk befinner seg bak linsen, fortsetter hun.

Det er New York Times som har produsert dokumentaren. Den handler også om hennes søksmål mot faren, Jamie Spears, han har vært hennes verge i 12 år. Det begynte med at popstjernens kjæreste. den 27 år gamle Sam Asghari, fikk en utblåsing mot faren.

– Det er viktig at folk forstår at jeg har null respekt for noen som prøver å kontrollere forholdet vårt og hele tiden stikker kjepper i hjulene på oss. Min mening er at Jamie er en skikkelig pikk.

En gruppe av popstjernens fans hevder at faren kontrollerer, manipulerer og utnytter datteren – og hennes mentale helse. Jamie Spears sier selv at dette er en vits.