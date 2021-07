Del saken





Den amerikanske popartisten Britney Spears’ nye advokat ber om at James P. Spears fjernes fra den kontroversielle formynderordningen som har vart siden 2008.

Advokaten ber om at faren erstattes av en uavhengig regnskapsfører, ifølge rettsdokumenter som ble levert i Los Angeles mandag, skriver The New York Times.

Mathew Rosengart, som er Spears nye advokat, har lovet å handle raskt for å få fjernet Jamie Spears fra formynderordningen.

Rosengart er tidligere føderal aktor og en anerkjent Hollywood-advokat, som har jobbet med kjendiser som Sean Penn, Julia Louis-Dreyfus og Steven Spielberg.

I to rettshøringer i midten av juli ba Britney Spears om at faren ble fjernet som verge, fordi formynderordningen ifølge henne var en «grusomhet». Hun fikk imidlertid ikke gjennomslag for dette, men fikk rett til å hyre sin egen advokat i saken.

James Spears’ advokater har så langt ikke svart på avisens forespørsel om en kommentar.